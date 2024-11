Irmã de homem que morreu após ser espancado e cair em rio em SP nega relação com o crime

Um homem identificado como Rafael foi encontrado morto após ser agredido e jogado em um rio na zona norte de São Paulo. A irmã dele, Andréia, relatou que teve divergências com ele por questões familiares relacionadas aos cuidados com o pai deles. Ela afirmou ter ido ao local para resgatar o irmão e negou envolvimento com o crime. Vizinhos relataram que Andréia planejava vender o apartamento onde moravam.