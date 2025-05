Irmãos gêmeos de 5 anos precisam de remédio de R$ 34 milhões para sobreviver

Dois irmãos gêmeos de 5 anos enfrentam a rara síndrome de Duchenne, que enfraquece seus músculos. O único medicamento que pode conter a doença custa R$ 34 milhõess para os dois. Os pais, Vanessa e Thales, buscam apoio da justiça na esperança de adquirir o remédio antes dos filhos completarem sete anos, idade até a qual o tratamento é eficaz. A alimentação dos meninos é feita por máquina devido a complicações no nascimento. Situações semelhantes, como a do menino Henrique, evidenciam a importância do auxílio judicial em casos de doenças raras.



