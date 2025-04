Irmãos morrem após comerem ovo de Páscoa com veneno no Maranhão

Evelyn Fernanda Rocha Silva, de 13 anos, morreu após ingerir um ovo de chocolate envenenado em Santa Inês (MA). O irmão dela Luís Fernando, de 7 anos, já havia morrido pelas mesmas circunstâncias. A mãe dos dois, Miriam Lira, também passou mal, mas está se recuperando.



O ovo de chocolate foi enviado à família com uma mensagem de carinho, sem levantar suspeitas. Jordélia Pereira Barbosa foi presa em flagrante suspeita de ser a autora do crime. A investigação está em andamento, comparando material biológico das vítimas com substâncias encontradas com a suspeita.



Assista aos conteúdos da RECORD de graça e ao vivo no PlayPlus. Baixe o app aqui!