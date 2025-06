Jô, ex-Corinthians, precisa da ajuda de amigos para quitar dívida de pensão e deixar cadeia

O jogador Jo, do Corinthians e da seleção brasileira, ficou detido em Guarulhos por cinco dias por não pagar pensão alimentícia a dois de seus filhos. A dívida foi quitada com a ajuda de doações de amigos, permitindo sua liberação. Samia Lued, mãe de um dos filhos, afirma que o atleta está há seis meses sem pagar a pensão. Embora o valor não tenha sido divulgado em razão do segredo judicial, Jo alega que sua situação financeira não é compatível com o valor estipulado. "Eu quero continuar pagando, mas dentro do justo", declarou o jogador.



