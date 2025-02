Jornalista britânica é encontrada em hostel no Rio de Janeiro

A jornalista britânica Charlotte Alice Pexet, de 32 anos, foi encontrada no Rio de Janeiro após ser considerada desaparecida. Ela deixou São Paulo em 8 de fevereiro, permanecendo em dois hostels diferentes, sem informar amigos ou familiares. As autoridades usaram câmeras de segurança e sinais de celular para rastrear sua localização. A polícia considera o caso um desaparecimento voluntário.



