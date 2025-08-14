Jovem acusa motorista de importunação sexual na zona leste de São Paulo

Uma mulher de 28 anos acusou um motorista de importunação sexual na zona leste de São Paulo. Ela estava saindo de uma balada e como não havia bateria no celular para pedir um carro de aplicativo, decidiu acertar um valor para uma corrida diretamente com o motorista que estava no local. No meio da viagem, o homem fez propostas sexuais, desviou o caminho e começou a tocar em suas partes íntimas. A mulher conseguiu gravar a cena e sair do carro. O suspeito fugiu depois de ser flagrado. Leandro Santos, especialista em segurança pública, alerta para os perigos de entrar em carros que fazem corridas clandestinas.



