Jovem brasileiro desaparece na Tailândia após receber oferta de emprego

O brasileiro Phelipe de Moura, 26 anos, desapareceu na Tailândia uma semana após aceitar uma proposta de emprego. Ele estava morando no Uruguai quando recebeu a oferta para atuar em Camboja. Após chegar ao país asiático e enviar um vídeo do hotel para um amigo, sua última localização foi registrada em uma área rural próxima à fronteira com Myanmar. A família busca informações junto ao consulado brasileiro sem sucesso até o momento.