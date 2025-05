Jovem de 15 anos é atacada quando ia para a escola na zona leste de São Paulo

Uma estudante de 15 anos foi atacada por um homem enquanto caminhava para a escola no bairro da Penha, na zona leste de São Paulo . O incidente aconteceu após a jovem descer do ônibus em um ponto errado. O agressor, que estava vestido com moletom vinho e gorro, seguiu a vítima e a abordou em uma rua tranquila, mas ela conseguiu se afastar ao gritar por socorro.



Vídeos com a descrição do suspeito foram entregues à polícia, que investiga o caso na Delegacia da Mulher no Tatuapé.



A mãe da jovem expressou indignação com o ocorrido e pede por segurança para que os filhos possam andar livres.



