Jovem de 18 anos é encontrada morta em apartamento na zona leste de São Paulo

A jovem Ana Carolina Pereira, de 18 anos, foi encontrada morta a facadas no apartamento do namorado, na zona leste de São Paulo. A Polícia Militar informou que Lucas Pereira, o principal suspeito, fugiu após o crime. Moradores relataram ter ouvido uma briga antes de os policiais arrombarem a porta e descobrirem o corpo. O Samu confirmou o óbito no local. Uma mensagem enviada por Lucas dizia: "Antes você sendo infeliz comigo, do que feliz com o outro." A polícia busca por Lucas enquanto o velório de Ana Carolina ocorrerá nesta segunda-feira.



