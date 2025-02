Jovem desaparecido é visto com mulher misteriosa em câmeras de monitoramento em SP

O filho de um produtor musical desapareceu após um encontro com uma mulher no centro de São Paulo. Wesley, de 22 anos e atendente em uma lanchonete, foi visto pela última vez há mais de 20 dias. O pai encontrou objetos deixados por ele no trabalho e recebeu informações sobre sua possível presença na Cracolândia. A família expressa preocupação quanto ao envolvimento do jovem com o tráfico e a possibilidade dele ter sido levado contra a vontade. "Encontrei a carteira dele, um tênis novo, uma calça e os dois celulares que estavam quebrados", desabafa o pai, Clayton.