Jovem é atropelada a caminho da escola por motociclista e está internada em estado grave

Uma adolescente de 16 anos está internada em estado grave após ser atropelada por um motociclista na zona sul de São Paulo . O acidente ocorreu no bairro de Parelheiros quando a jovem se dirigia à escola. Testemunhas afirmaram que o motoqueiro realizava manobras perigosas no momento do incidente.

O caso gerou uma divisão entre os familiares da vítima e os amigos do suspeito. Enquanto a família da adolescente luta para que ele permaneça preso até o julgamento, amigos do motoqueiro estão organizando uma vaquinha para garantir sua liberdade provisória.

A mãe da estudante relatou que foi informada sobre o acidente enquanto estava em casa e descreveu seu desespero ao encontrar a filha caída na rua. A jovem sofreu traumatismo cranioencefálico e permanece hospitalizada sob cuidados intensivos.

Moradores da região destacaram a falta de calçadas, obrigando pedestres a caminhar pela rua, o que aumenta os riscos para quem transita na área, especialmente nos horários movimentados das escolas próximas.

Em resposta ao ocorrido, a Secretaria de Segurança Pública registrou o caso como lesão corporal e apreendeu a moto envolvida no acidente. Os familiares da vítima aguardam por justiça e temem possíveis sequelas permanentes devido aos ferimentos graves sofridos pela adolescente durante o atropelamento.

