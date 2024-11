Jovem é atropelado e morto após discussão com borracheiro sobre conserto de pneu

Um jovem de 22 anos foi atropelado e morreu após uma discussão com um borracheiro sobre um serviço mal feito no pneu de sua moto em Salto, interior de São Paulo. O borracheiro foi preso em flagrante sob acusação de homicídio qualificado. A vítima estava a menos de 600 metros de casa quando foi atingida pelo veículo do comerciante. Ele deixou um filho pequeno e trabalhava como motoboy para complementar a renda.