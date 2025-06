Jovem é baleada enquanto treinava na academia

Uma adolescente de 16 anos foi baleada na perna dentro de uma academia em Cariacica (ES) enquanto se preparava para um exercício. O incidente, registrado por câmeras de monitoramento, aconteceu quando ela estava com um colchonete nas mãos e ouviu barulhos do lado de fora, olhando para a porta no momento em que foi atingida. Segundo a dona do estabelecimento, a situação causou desespero entre os presentes, que estavam assustados com os barulhos externos, incluindo buzinas e rojões. A origem do disparo ainda não foi identificada e o estado de saúde da jovem é considerado delicado.



