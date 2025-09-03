Jovem é executado na frente de adega em São Paulo e polícia suspeita de ciúmes

Um jovem de 21 anos foi morto a tiros em frente a uma adega localizada na zona leste de São Paulo . O crime ocorreu quando Igor Guilherme conversava com amigos e um carro branco se aproximou efetuando seis disparos. Igor foi atingido cinco vezes e morreu no local. Dois amigos também foram feridos levemente.

O atirador foi identificado como Igor Ferreira, de 26 anos. Ele foi encontrado e detido pela polícia em uma área isolada de mata no município de Iguape, interior paulista. A repórter Grace Abdoul acompanhou sua chegada à delegacia, onde ele prestou depoimento.

De acordo com as investigações policiais, o motivo do assassinato seria ciúmes envolvendo uma ex-companheira dos dois homens envolvidos no caso. A mulher estaria grávida do suspeito e havia tido um relacionamento recente com a vítima.

Igor Ferreira alegou que estava presente no veículo usado durante o crime — que era roubado — mas negou ser o autor dos disparos. Além dele, outras duas pessoas estavam dentro do carro naquele momento.

A polícia continua buscando pela arma utilizada no homicídio enquanto prossegue com as investigações baseadas nas imagens capturadas pelas câmeras da região e nos relatos das testemunhas presentes na cena do crime. Uma dessas testemunhas reconheceu Igor Ferreira como sendo o responsável pelos tiros fatais contra Igor Guilherme.

