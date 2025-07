Jovem é internado após comer bolinho de mandioca supostamente envenenado pela tia

A Polícia Civil investiga o caso do jovem Lucas da Silva Santos, que está internado em estado gravíssimo após ingerir um bolinho de mandioca. A principal suspeita é uma parente próxima que enviou os alimentos para sua casa. Lucas começou a convulsionar 20 minutos após comer o bolo e teve parada cardíaca. A perícia apreendeu amostras dos bolinhos e busca evidências sobre a substância utilizada no envenenamento. O caso foi registrado como tentativa de homicídio. Os familiares relataram que a suspeita havia feito ameaças anteriormente, e um desentendimento sobre uma propriedade pode ter motivado o crime.



Assista aos conteúdos da RECORD de graça e ao vivo no PlayPlus. Baixe o app aqui!