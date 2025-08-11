Jovem é morto a tiros em frente à estação de trem após discussão em Itapevi (SP)
A polícia investiga a motivação do crime e busca o atirador
Um desentendimento entre amigos na estação Engenheiro Cardoso, em Itapevi, resultou em um tiroteio que matou Henrique, de 26 anos. Após uma discussão acalorada, um dos amigos sacou uma arma e disparou, atingindo Henrique. A Guarda Civil Municipal foi acionada e o jovem levado ao hospital, mas não sobreviveu. O corpo foi levado ao IML de Osasco (SP). A polícia investiga a motivação do crime e busca o atirador. Imagens de câmeras de segurança da região podem ajudar nas investigações.
