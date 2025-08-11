Logo R7.com
Jovem é morto a tiros em frente à estação de trem após discussão em Itapevi (SP)

A polícia investiga a motivação do crime e busca o atirador

Balanço Geral Manhã|Do R7

Um desentendimento entre amigos na estação Engenheiro Cardoso, em Itapevi, resultou em um tiroteio que matou Henrique, de 26 anos. Após uma discussão acalorada, um dos amigos sacou uma arma e disparou, atingindo Henrique. A Guarda Civil Municipal foi acionada e o jovem levado ao hospital, mas não sobreviveu. O corpo foi levado ao IML de Osasco (SP). A polícia investiga a motivação do crime e busca o atirador. Imagens de câmeras de segurança da região podem ajudar nas investigações.

