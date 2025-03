Jovem entra em carro para ligar ar-condicionado, liga veículo e derruba parede de casa em MT

Uma adolescente causou um acidente dentro de casa ao tentar usar o ar-condicionado do carro na garagem para se refrescar do calor em Sorriso (MT). Sem saber dirigir, ela se confundiu com os pedais e colidiu com a parede, causando um estrondo que alarmou seus pais. A reforma da parede custará R$ 400. Ao invés de repreender a filha, a mãe, Emanuela, optou por uma abordagem bem-humorada, registrando um vídeo do incidente. "Que bagunça, Ana Clara", disse em tom leve, embora o susto inicial tenha sido grande.



