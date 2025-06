Jovem morre após comer bolo que recebeu de admirador secreto

Uma adolescente de 17 anos morreu após consumir um bolo de pote que recebeu em sua casa em Itapecerica da Serra (SP). O bolo foi entregue por um motociclista, acompanhado de um bilhete dizendo ser ela a garota mais linda que o admirador secreto já havia visto. Inicialmente diagnosticada com intoxicação alimentar, a jovem retornou ao hospital com sintomas agravados e sofreu uma parada cardiorrespiratória.



A proprietária da confeitaria onde o bolo foi comprado negou envolvimento, afirmando que uma pessoa adquiriu o produto na loja física e que está colaborando com as investigações. O caso está sob apuração pela polícia.



