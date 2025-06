Jovem morre atropelada no dia em que ia pegar as chaves de apartamento novo em Goiânia

Imagens chocantes mostram o momento em que um carro de luxo, dirigido por Rafael Peterson, atinge um jovem casal em alta velocidade. Maria Clara Moreira, de 25 anos, morreu na hora e o marido dela, Gabriel, permanece internado. O motorista, que estava com uma mulher dentro do carro, se apresentou à polícia com advogados e negou estar bêbado ou em alta velocidade. Ele responderá em liberdade por homicídio e lesão corporal grave. O acidente ocorreu no dia em que Maria Clara receberia as chaves do apartamento com Gabriel. Além de deixar o marido, Maria Clara também deixa um pai idoso, quase cego e cadeirante, de quem cuidava.



