Jovens debocham e dançam em cima de túmulo em Goiás

Duas meninas, de 14 e 16 anos, gravaram um vídeo dançando em túmulos no cemitério de Pirenópolis, Goiás. As imagens, divulgadas nas redes sociais, geraram críticas e manifestações de ofensa, como o caso de uma irmã de uma pessoa sepultada no local. As jovens se desculparam publicamente, reconhecendo o erro.



Assista aos conteúdos da RECORD de graça e ao vivo no PlayPlus. Baixe o app aqui!