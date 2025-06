Jovens mortos em circunstâncias trágicas tem corpos trocados pelo IML em SP

Duas famílias em São Paulo enfrentam a perda de jovens em situações trágicas: Igor Henrique morreu em um acidente de carro e Vítor Wallace em uma explosão em Mauá. O Instituto Médico Legal da zona leste trocou os corpos, causando um velório com o cadáver errado. A tia de Igor descobriu o erro ao notar que o caixão estava lacrado sem motivo. As famílias, agora, aguardam a correção do erro, enquanto sofrem com a dor e a revolta. O IML lamentou a falha e está trabalhando para resolver o problema.



