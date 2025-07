Jovens promovem lutas clandestinas em praças públicas de Osasco (SP)

Dezenas de jovens estão organizando lutas clandestinas em praças públicas de Osasco. As disputas são registradas por celulares e acompanhadas por um público que aplaude os participantes.



A prefeitura lamentou o uso irregular das praças para essas práticas e informou que oferece esportes gratuitos com segurança. A Guarda Civil Municipal não foi acionada para atender ocorrências relacionadas a esses eventos, mas está apurando a situação.



