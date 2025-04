Jovens se arriscam em manobras perigosas durante ‘rolezinhos de bike’

Os rolezinhos de bike, populares entre jovens, estão sob crítica após um acidente grave. Um menino de 12 anos desceu uma ladeira em uma bicicleta sem freios, o que resultou em uma colisão com um muro. Ele sofreu politraumatismo craniano e fraturas faciais.



A mãe do garoto adverte quanto aos perigos desta prática amplamente divulgada nas redes sociais. "Fiquem muito atentos porque bicicleta não é menos perigosa que uma moto ou um carro," ela alerta aos responsáveis.



Assista aos conteúdos da RECORD de graça e ao vivo no PlayPlus. Baixe o app aqui!