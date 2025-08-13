Justiça bloqueia redes do influenciador Hytalo Santos

Logo R7.com
A Justiça da Paraíba bloqueou as contas do influenciador Hytalo Santos e proibiu seu contato com menores citados em investigação. O Ministério Público alega que ele oferecia benefícios às famílias para incluir crianças em seus vídeos. A denúncia foi feita pelo criador de conteúdo Felca. Especialistas alertam que a exposição indevida de crianças nas redes sociais pode ter impactos psicológicos profundos e destacam a falta de fiscalização nas plataformas digitais.

