Justiça livra temporariamente MC Ryan SP de pagar R$ 1 milhão por danificar gramado de estádio

O cantorMC Ryan SP foi preso após realizar manobras perigosas com sua Lamborghini no gramado do estádio Barão de Serra Negra, em Piracicaba (SP). O incidente ocorreu após um show e provocou danos ao campo, gerando riscos aos presentes. Inicialmente, foi imposta uma multa de R$ 1 milhão, mas o Tribunal de Justiça de São Paulo reduziu o valor. MC Ryan afirmou em redes sociais que as manobras não ofereceram perigo e que houve tentativa de negociação pelo contratante do evento. Apesar de estar em liberdade, ele deve comparecer mensalmente à justiça, não mudar de endereço sem aviso e está proibido de frequentar determinados locais.



