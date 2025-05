Justiça suspende julgamento de policial acusado de matar campeão de jiu-jítsu em São Paulo

A justiça suspendeu o julgamento do policial militar Henrique Veloso, acusado de assassinar o campeão mundial de jiu-jitsu Leandro Ló. Segundo os advogados do PM, houve prejuízo no direito de defesa, justificando o adiamento. Leandro, de 33 anos, foi morto em agosto de 2022 durante uma discussão em um clube na zona sul de São Paulo . Após o crime, testemunhas afirmam que o policial atirou em Leandro, que chegou a ser socorrido, mas não resistiu. O advogado de acusação relatou que, após o crime, Veloso foi a uma casa noturna e a um hotel. A mãe de Leandro clama por justiça, enquanto o PM aguarda julgamento por homicídio triplamente qualificado e permanece preso preventivamente em um presídio militar.



