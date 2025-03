Ladrão de alianças tenta atirar em policiais militares e acaba baleado em São Paulo

Um criminoso foi baleado pela polícia após tentar assaltar um casal em São Paulo . O homem foi surpreendido após realizar diversos assaltos na região, incluindo roubos de alianças. Câmeras de segurança capturaram o momento em que ele abordou as vítimas. A polícia chegou rapidamente, e ao tentar reagir, o bandido foi baleado. Ele foi levado ao hospital e não teve sua identidade revelada. Com ele, foram encontrados pertences roubados e uma moto furtada.



