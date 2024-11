Ladrão estoura vidro de carro, rouba celular e acaba preso em SP

Um homem foi detido pela polícia militar após roubar um celular de um casal no bairro do Ipiranga, em São Paulo. O crime ocorreu quando o indivíduo quebrou o vidro do carro enquanto os ocupantes aguardavam no semáforo. A ação rápida da viatura resultou na captura do suspeito. Durante a abordagem, foi encontrada uma chave de metal utilizada para quebrar vidros. Patrulhamentos na área foram intensificados para prevenir novos crimes.