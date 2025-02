Ladrão furta bicicletas por encomenda na zona leste de São Paulo

Um homem, já identificado por moradores e câmeras de segurança, tem roubado bicicletas na zona leste de São Paulo. Em um dos incidentes, ele foi visto discutindo com um morador após ser reconhecido e, em seguida, fugiu. A bicicleta furtada, avaliada em R$3.000, ainda estava sendo paga pelo enteado de José Luiz. Desde então, diversos furtos semelhantes foram registrados, com o criminoso visivelmente à procura de novos alvos. A Secretaria de Segurança Pública está investigando os casos, enquanto os moradores reforçam suas defesas. As bicicletas podem estar sendo revendidas em mercados paralelos ou feiras do rolo, gerando mais preocupação entre os habitantes locais.



