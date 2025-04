Ladrão precisa de menos de um minuto para roubar carro de professora em Guarulhos

Um carro foi furtado em frente a um colégio no Jardim Presidente Dutra, em Guarulhos (Sp). Câmeras de segurança flagraram o momento em que um homem de boné preto e máscara força a porta traseira do veículo, pertencente a uma professora de 46 anos. O furto levou apenas segundos. Após o ocorrido, a professora acionou a Polícia Militar, que realizou buscas na área, mas ainda não obteve sucesso.



