Ladrão rouba bolsa de R$ 20 mil e presenteia esposa

A Polícia Civil de São Paulo desmantelou quadrilhas especializadas em furtos a residências. Durante a operação, foram apreendidos joias e uma bolsa de luxo avaliada em R$ 20 mil. Dois membros da quadrilha foram presos; um deles confessou ter furtado a bolsa para presentear sua esposa, que também foi levada à delegacia por estar com o item roubado. A investigação revelou que os criminosos usavam o mesmo carro nas invasões e tinham uma lista de casas marcadas como alvo.



