Ladrões invadem galpão e matam policial na Grande São Paulo

Um assalto a uma empresa de galpões em São Bernardo do Campo resultou na morte do policial civil Eusí Nascimento. Segundo o agente penitenciário, um dos criminosos disse que estavam lá para "subtrair cobre". Os criminosos renderam o agente penitenciário, que afirmou que "levou de 20 a 30 minutos para se soltar e pedir ajuda". A polícia investiga analisando imagens de câmeras de segurança que mostram os suspeitos. O delegado Domingos lidera a investigação para capturar os envolvidos no crime. Até o momento, ninguém foi preso.



