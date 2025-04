Ladrões invadem salão usando peruca e roubam mais de 100 quilos de cabelos naturais

Em um assalto audacioso, uma gangue invadiu um salão de beleza em um bairro nobre de São Paulo e roubou o mais de 100 quilos de cabelos naturais. Usando perucas como disfarce, os criminosos renderam uma funcionária e agiram com violências.



A ação, que durou menos de 15 minutos, deixou a proprietária marroquina do salão, que vive no Brasil há duas décadas, devastada. Ela acredita que a gangue tinha informações privilegiadas sobre o local. Dias antes, o salão já havia sofrido uma tentativa de roubo.



O mercado clandestino de cabelos, altamente valorizado, movimenta milhões no Brasil, aumentando a preocupação e o rigor nos cuidados de segurança entre os comerciantes do setor. A empresária agora busca justiça pela perda de anos de trabalho.



