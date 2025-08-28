Logo R7.com
Ladrões roubam computador de bordo de avião, mas não sabem como funciona o equipamento

Peça avaliada em R$ 2 milhões foi recuperada em Juquitiba

Balanço Geral Manhã|Do R7

Um computador de bordo avaliado em mais de R$ 2 milhões e utilizado no setor aeronáutico foi roubado por criminosos que desconheciam seu valor e finalidade. O incidente ocorreu na região de Juquitiba, na Grande São Paulo. A peça pertence a uma empresa privada que presta serviços para a aeronáutica.


A ação criminosa envolveu o uso de uma van para subtrair o aparelho. Após o roubo, as autoridades iniciaram buscas baseadas em informações sobre áreas conhecidas por esconder produtos roubados. Durante a operação policial, um suspeito foi identificado e preso após revelar onde o equipamento estava escondido.


O item foi localizado próximo a uma área rural do município monitorada pelas forças policiais devido à recorrência de crimes relacionados ao transporte e carga naquela localidade. Os criminosos não sabiam como proceder com o objeto furtado e planejavam vendê-lo quando foram interceptados pela polícia.


Além do equipamento valioso, a van utilizada no crime também foi recuperada. Ambos foram levados para a delegacia local para os procedimentos legais necessários.




