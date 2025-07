Mãe de homem assassinado em Sorriso (MT) confirma que ele era amante da mulher de suposto mandante

Mãe do empresário Ivan Michel Bonotto, morto supostamente a mando do mulher com quem ele teria um caso em Sorriso (MT), Vera Bonotto deu detalhes que podem ajudar nas investigações sobre o crime. No dia do crime, Ivan foi atacado por Danilo Guimarães após ser chamado ao bar por Gabriel Tacca, o marido traído. Após o crime, Gabriel atrasou ao chamar a ambulância e não acionou os serviços de emergência conforme alegado. Dias antes, Ivan teve um encontro com Sabrina, que negou qualquer relacionamento com Ivan e afirma estar sendo caluniada. Após o crime, Sabrina apagou conteúdos do celular de Ivan no hospital. A Polícia Civil prendeu Danilo e Gabriel na Operação Inimigo Íntimo, enquanto o caso continua sob investigação. .



