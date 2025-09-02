Mãe e filha são assaltadas logo após viatura passar por ladrões em SP

Mãe e filha foram vítimas de um assalto em frente à casa delas no em Taboão da Serra, na região metropolitana de São Paulo . O crime aconteceu logo após uma viatura policial ter passado pelo local. Os criminosos abordaram as vítimas enquanto elas chegavam em casa de moto; a mãe tinha acabado de buscar a adolescente na escola.

Os assaltantes chegaram rapidamente em outra motocicleta. Primeiro, eles exigiram que a adolescente entregasse seus pertences pessoais, incluindo o celular recém-adquirido há três meses. Em seguida, cercaram a mãe para também subtrair seus bens. Toda a ação durou menos de 30 segundos.

Apesar do rápido retorno ao local pelos policiais militares que haviam passado anteriormente pela rua onde o crime ocorreu, os ladrões conseguiram fugir com os itens roubados antes que pudessem ser capturados ou identificados pelas autoridades.

aqui!