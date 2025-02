Mãe e filha são cercadas por criminosos perto de escola na zona leste de São Paulo

Mãe e filha foram cercadas por criminosos perto de uma escola na zona leste de São Paulo.Imagens de segurança mostram três homens se aproximando do carro. Um dos criminosos apontou uma arma e disparou para o alto, mas mãe e filha saíram ilesas. A cena aconteceu em plena luz do dia, com os assaltantes sem máscaras. Uma moradora, que ouviu os gritos, destacou que a insegurança é constante na área. A polícia informou que a vítima não registrou boletim de ocorrência. Moradores exigem mais policiamento após o incidente.



Assista aos conteúdos da RECORD de graça e ao vivo no PlayPlus. Baixe o app aqui!