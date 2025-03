Mãe luta para filho autista ter apoio especializado em sala de aula de Diadema (SP)

Uma mãe luta para que o filho de 11 anos, portador do transtorno do espectro autista, tenha auxílio e um profissional especializado em sala de aula em Diadema (SP). A mãe e o filho mais velho se revezam para acompanhar o garoto autista nas aulas, enfrentando crises e desafios auditivos. A situação foi denunciada ao Ministério Público, e, após pressão, a diretoria de ensino prometeu atendimento a partir desta sexta-feira (28). No entanto, Jordana ainda lida com o impacto em sua rotina de trabalho como manicure, esperando que o direito garantido pela Lei 13.146/2015 seja efetivamente aplicado.



