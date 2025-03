Maicol confessa assassinato de Vitória Regina durante a madrugada, segundo a polícia

Maicol, único preso por envolvimento no assassinato da jovem Vitória até o momento, teria confessado o crime durante a madrugada, segundo a polícia. ‘Não temos detalhes desse interrogatório dele’, declarou Fábio Costa, advogado da família de Vitória. Confirmada a confissão de Maicol, os policiais devem realizar nesta terça-feira (18) a reconstituição do crime.



