Manifestantes tentam invadir prefeitura de Itapecerica da Serra (SP) em protesto por moradias

Mais de 100 manifestantes do Movimento dos Trabalhadores Sem Teto (MTST) tentaram entrar na prefeitura de Itapecerica da Serra na tarde de quinta-feira (5). A Polícia Militar relatou que 130 pessoas participaram do ato, que foi pacífico. Os manifestantes reivindicavam moradias e foram recebidos por representantes da prefeitura para discutir suas demandas. O prefeito Ramon Corsini ressaltou que pessoas cadastradas na Secretaria de Habitação terão prioridade e que não serão toleradas ocupações irregulares.



Assista aos conteúdos da RECORD de graça e ao vivo no PlayPlus. Baixe o app aqui!