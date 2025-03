MC Corre Kid morre ao tentar salvar cachorro em Cotia (SP)

Luan Oliveira, conhecido como ‘MC Corre Kid’, morreu afogado após tentar salvar seu cachorro em uma lagoa em Cotia, na Grande São Paulo . Durante um passeio com a namorada, um dos cachorros entrou na água e começou a se afogar. Luan mergulhou para resgatar o animal enquanto sua namorada buscava ajuda. O cachorro foi salvo, mas Luan não voltou à superfície. Seu corpo foi encontrado no fundo da lagoa.



