MC Livinho sofre acidente de moto em São Paulo e é internado

MC Livinho sofreu um acidente de moto em São Paulo e foi internado na Unidade de Terapia Intensiva com um pulmão perfurado. Ele relatou que o motorista de um carro o fechou durante a condução da motocicleta. O motorista prestou socorro e várias pessoas ajudaram no local. A previsão é que ele receba alta entre esta quarta (30) e amanhã.



