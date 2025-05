MC Ryan SP paga R$ 948 mil após estragar gramado de estádio em Piracicaba (SP)

O cantor MC Ryan SP pagou R$ 948 mil para arcar com os custos de conserto do gramado do estádio Barão de Serra Negra, em Piracicaba (SP). O local ficou danificado após o artista fazer manobras com seu carro, avaliado em R$ 3 milhões. MC Ryan chegou a ficar detido, mas agora responderá o processo em liberdade.



