Mecânico que pegou carro de cliente em SP e matou idoso assume ter usado droga

O mecânico Eloi Henrique Guides assumiu ter consumido álcool e drogas antes de atropelar e matar o aposentado Luiz Antônio Previatello, de 74, anos, na manhã de quarta-feira (30), em Santo André (SP). Vídeos mostram Elói cambaleando e resistindo à prisão. Ele pegou o carro de um cliente sem autorização.



A perícia encontrou uma garrafa de uísque no veículo. Os proprietários do carro relataram que Eloi, contratado para um reparo, estava encarregado do veículo no momento do acidente.



Assista aos conteúdos da RECORD de graça e ao vivo no PlayPlus. Baixe o app aqui!