Médica agredida por namorado fisiculturista continua internada com fratura no crânio

A médica agredida pelo namorado fisiculturista durante uma discussão em São Paulo continua internada no Hospital do Campo Limpo, na zona sul de São Paulo, com uma fratura no crânio. O quadro de saúde de Samira, de 27 anos, é considerado grave. Pedro Camilo, de 24 anos, foi preso e chegou a fraturar o braço durante a agressão.



