Médica de 27 anos morre em acidente em rodovia no interior de São Paulo

A médica Gabriela Lopes, de 27 anos, ao se envolver em um acidente com um caminhão quando viajava de Bauru para São José do Rio Preto, no interior de São Paulo. O impacto da colisão foi tão forte a ponto de dividir o veículo que ela dirigia ao meio. A polícia investiga as causas do acidente e ouve depoimentos do motorista da carreta e testemunhas.