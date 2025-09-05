Médico reage a tentativa de assalto no trânsito e mata criminoso em São Paulo

Um médico reagiu a uma tentativa de assalto e matou o criminoso na zona sul de São Paulo O incidente ocorreu próximo ao hospital onde ele trabalha, no bairro Vila Nova Conceição. Ao parar no semáforo, o profissional foi surpreendido pelo agressor que usava uma arma falsa para intimidar suas vítimas.

O motorista agiu rapidamente e disparou contra o assaltante com sua própria arma. O tiro acertou o suspeito que morreu no local do crime. A polícia isolou a área para realizar perícia e encontrou a réplica da arma usada pelo criminoso.

Após o ocorrido, o médico compareceu ao 14º Distrito Policial para prestar depoimento sobre os acontecimentos. As autoridades investigam se havia mais envolvidos na ação criminosa através das imagens das câmeras de segurança locais.

A polícia busca confirmar detalhes adicionais do caso e verificar se o médico possuía autorização legal para portar a arma utilizada durante a reação à tentativa de roubo. Enquanto isso, moradores da região expressam preocupação com possíveis incidentes semelhantes nas proximidades dos semáforos locais.

Especialistas analisaram as circunstâncias do evento como sendo um ato claro de legítima defesa pessoal por parte do médico. Contudo, ainda é necessário esclarecer todas as condições legais referentes ao porte da arma envolvida neste episódio dramático registrado em São Paulo.

