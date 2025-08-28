Megaoperação mira esquema bilionário do PCC no setor de combustíveis

Uma operação conjunta envolvendo a Receita Federal e as polícias Federal e Civil mobilizou 1.400 agentes na manhã desta quinta-feira em São Paulo . A ação tem como alvo um esquema criminoso bilionário no setor de combustíveis ligado ao Primeiro Comando da Capital (PCC). As buscas estão concentradas na região nobre da Avenida Faria Lima, além de outras localidades no estado.

Os agentes cumprem 126 mandados de busca e apreensão contra usinas, distribuidoras e postos de combustíveis suspeitos de envolvimento em lavagem de dinheiro, adulteração de combustível e fraude fiscal. O montante desviado pela organização é estimado em R$ 10 bilhões.

A megaoperação ocorre simultaneamente em sete estados brasileiros. Em São Paulo capital, o Batalhão de Choque da PM participa com centenas de policiais para garantir a segurança durante as ações nos endereços investigados.

Beatriz Casadei reporta diretamente do local onde os auditores buscam documentos que possam incriminar os envolvidos. Enquanto isso, Rafael Ferraz acompanha a movimentação das viaturas que chegam ao Ministério Público com materiais apreendidos.

A expectativa é que mais detalhes sejam divulgados numa coletiva prevista para hoje pelas autoridades envolvidas na operação. Essa ação representa uma das maiores investidas já realizadas contra o crime organizado no Brasil.

