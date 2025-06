Menina de 14 anos morre após carro cair de viaduto na Grande São Paulo

A jovem Yasmin de Santana Araújo, de 14 anos, morreu após o carro em que ela estava cair de um viaduto em São Bernardo do Campo (SP). O veículo em que Yasmin estava perdeu o controle ao tentar desviar de um caminhão e caiu de um viaduto. Sete pessoas ficaram feridas no acidente, incluindo Yasmin, que não resistiu aos ferimentos após cirurgia. O motorista é suspeito de disputar um racha e a Secretaria de Segurança Pública está investigando o caso. O carro tinha licenciamento vencido e foi apreendido.



