Menina de 5 anos entra em pânico durante assalto a loja de roupas infantis

Um criminoso disfarçado de entregador de aplicativo realizou um assalto em uma loja de roupas infantis em São Paulo. A mãe de uma menina estava gravando um vídeo com a filha quando o homem armado entrou e anunciou o roubo, causando pânico na criança. O assaltante levou o celular da mãe e saiu do local tranquilamente.



Testemunhas afirmam que ele utilizou a mesma abordagem em outros comércios da região, sempre chegando de moto vermelha. A polícia está em busca do suspeito, que já realizou assaltos em ao menos três ocasiões. A criança envolvida no incidente está traumatizada e necessita de apoio.



